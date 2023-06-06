Псковская область примет участие во Всероссийском фестивале «Архитектурное наследие – 2023»
С 8 по 10 июня в Самаре пройдёт VI Всероссийский фестиваль «Архитектурное наследие – 2023». Об этом сообщается в телеграм-канале АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».
Тема фестиваля – «Прхитектурное и градостроительное наследие как стратегический ресурс социально-экономического развития территорий России».
От Псковской области в смотре-конкурсе фестиваля «Лучший объект сохранения и развития» будет представлено два проекта:
– «Проект реставрации и приспособления объекта культурного наследия федерального значения «Церковь Одигитрии на Печорском подворье»;
– «Меры сохранения часовни Святой Анастасии у Ольгинского моста в городе Пскове».
В архитектурном наследии Пскова церковь Одигитрии относится к наиболее значимым памятникам архитектуры конца XVII в. – времени, когда ещё не исчезли традиции псковского зодчества, но уже сказывалось влияние московской архитектуры.
По своим размерам это второй храм после Троицкого кафедрального собора.
Проекты выполнены по заказу АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».
Псковская область примет участие во Всероссийском фестивале «Архитектурное наследие – 2023»
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