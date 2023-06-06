Псковская область примет участие во Всероссийском фестивале «Архитектурное наследие – 2023»

22:44, 06 июня 2023, ПАИ

С 8 по 10 июня в Самаре пройдёт VI Всероссийский фестиваль «Архитектурное наследие – 2023». Об этом сообщается в телеграм-канале АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Тема фестиваля – «Прхитектурное и градостроительное наследие как стратегический ресурс социально-экономического развития территорий России».

От Псковской области в смотре-конкурсе фестиваля «Лучший объект сохранения и развития» будет представлено два проекта:

– «Проект реставрации и приспособления объекта культурного наследия федерального значения «Церковь Одигитрии на Печорском подворье»;

– «Меры сохранения часовни Святой Анастасии у Ольгинского моста в городе Пскове».

В архитектурном наследии Пскова церковь Одигитрии относится к наиболее значимым памятникам архитектуры конца XVII в. – времени, когда ещё не исчезли традиции псковского зодчества, но уже сказывалось влияние московской архитектуры.

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По своим размерам это второй храм после Троицкого кафедрального собора.

Проекты выполнены по заказу АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».