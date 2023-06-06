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Общество

Лекция о формировании Псково-Печерского монастыря в XVI веке пройдёт в Пскове 9 июня

9 июня в 17 часов центральная городская библиотека приглашает на лекцию экскурсовода-фрилансера Михаила Куземки «…Здати монастырь печерский, во псковской земле, под немецким рубежом…», посвящённую 550-летию со дня основания Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря, юбилей которого будет отмечаться 28 августа, в праздник Успения Пресвятой Богородицы. Об этом сообщили в пресс-службе библиотеки.

На лекции Михаил Куземка расскажет о формировании монастыря в XVI веке, о драматических отношениях царя Ивана Грозного и игумена монастыря Корнилия, о легендах и вымыслах сегодняшнего дня.

Рассказ Михаила Куземки с гипотезами, артефактами и встречей в сфере интуиции об одной из святынь и древностей Псковской земли послужит импульсом к ознакомлению с выставкой книг «Обитель», которая располагается в библиотеке.

После лекции автором будет представлена виртуальная выставка фотографий «Уставшими странниками дремлют башни». Каждый в этот день сможет задать свои вопросы экскурсоводу-краеведу, а желающие смогут получить в подарок книги по случаю предстоящего Дня России.

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