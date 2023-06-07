Иван Медвяные росы наступил по народному календарю

07:02, 07 июня 2023, ПАИ

Третье обретение главы Иоанна Крестителя отмечают сегодня православные христиане. Согласно Евангелию, Иоанн был ближайшим предшественником Иисуса Христа, предсказавшим пришествие Спасителя, а позже крестил его самого в водах Иордана, пишет calend.ru.

Иоанн обличал в преступлениях против праведности многих грешников, в том числе тетрарха Галилеи Ирода Антипу, который отнял у своего брата жену Ироиаду и женился на ней.

Ироиада, невзлюбившая святителя, решила ему отомстить. Она подговорила свою дочь Саломею попросить у Ирода Антипы голову Иоанна Крестителя. Тот не посмел ей отказать. По преданию, Ироиада не позволила похоронить голову Предтечи вместе с телом, а спрятала ее в своем дворце. После этого голову неоднократно находили — и вновь теряли. Третье обретение главы Иоанна выпадает на 7 июня по современному календарю.

На Руси считалось, что с этого дня на растениях появляются «медвяные росы» — сладкие выделения тлей и червей, которые питаются соками растений. О них говорили: «Медовая роса ржавами ведает, сладко стелется да больно выедает». Считалось, что такие «росы» причиняют вред и детям, и скотине, и растениям.

«Выпала медовая роса — моровая на скотину пошла», — приговаривали люди. C мором скотины боролись разными способами — например, заставляли проходить через пепелище от костра.

В то же время сильная роса в этот день — настоящая, а не «медвяная» — предвещала хороший урожай. «Без росы и трава не растет», – так говорили по этому поводу. Обращали внимание и на другие приметы. Если на рябине было много цветов в этот день — ждали урожая овса, а вот поздний расцвет рябины обещал долгую осень.

