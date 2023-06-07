Всемирный день безопасности пищевых продуктов отмечают сегодня

07:33, 07 июня 2023, ПАИ

Всемирный день безопасности пищевых продуктов отмечают сегодня, пишет calend.ru.

Цели, стоящие перед международным сообществом в достижении процесса устойчивого развития человечества, неразрывно связаны с вопросами здорового и полноценного питания, преодоления не только проблемы голода в отдельных регионах Земли, но и достижения принципов здорового образа жизни, в том числе посредством обеспечения безопасности пищевых продуктов.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), небезопасные продукты питания ежегодно вызывают около 600 млн случаев болезней пищевого происхождения и несут угрозу здоровью человека и экономике.

По оценкам экспертов, от употребления пищевых продуктов, загрязненных микроорганизмами или химическими веществами, ежегодно умирает 420 тысяч человек. 40 % бремени болезней пищевого происхождения приходится на долю детей до 5 лет – каждый день 340 детей в возрасте до 5 лет умирают в результате предотвратимых болезней пищевого происхождения.