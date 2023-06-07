День бега отмечают сегодня в мире

08:43, 07 июня 2023, ПАИ

Ежегодно каждую первую среду июня отмечается Всемирный день бега, сообщает calend.ru.

Родившийся в 2009 году в США и отмечавшийся всеми спортивными легкоатлетическими сообществами страны праздник был поддержан другими государствами. Это не просто праздник спортсменов-легкоатлетов. Очень скоро появилась идея сделать его всемирным, чтобы привлечь к бегу, как одному из простейших и наиболее доступных видов спорта, способствующему поддержанию здорового образа жизни, миллионы простых людей по всему миру, а также поддержать тех, кто уже полюбил бег и для кого он стал неотъемлемой частью жизни. Именно доступность и простота сделали бег столь популярным и распространённым видом спорта среди миллионов людей.

Официально проведённый впервые на международном уровне в 2016 году, через год праздник собрал участников более чем из 170 стран мира, став одним из самых масштабных спортивных мероприятий.

Участие в празднике может принять любой человек или спортивное сообщество, причём это участие может быть как добровольным и свободным, так и официальным. Дело в том, что организаторы праздника создали собственный сайт globalrunningday.org, освещающий все мероприятия в рамках празднования Всемирного дня бега, его программу на текущий год. Любой человек, желающий официально принять участие в праздновании Всемирного дня бега, может зарегистрироваться на сайте, сообщив о планируемой им к пробегу дистанции, а также месте пробега. Здесь же можно увидеть и перечень зарегистрированных участников и даже команд.