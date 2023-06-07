День краудфандинга отмечается в России

09:12, 07 июня 2023, ПАИ

7 июня в России отмечается День краудфандинга. Впервые он праздновался в 2015 году, сообщает сalend.ru. Дата праздника была выбрана не случайно – именно 7 июня 2012 года официально начал работу один из первых российских краудфандинговых сервисов – сайт Planeta.ru.

За 11 лет его существования через этот сервис собрано более 1 млрд 938 млн рублей, успешно реализовано более 8 280 проектов. Большинство проектов относится к творческим категориям, социальным инициативам и бизнесу. Активно развиваются сферы науки и социального предпринимательства. На сайте зарегистрировано более миллиона пользователей.

Напомним, что краудфандинг – это народное финансирование, или коллективное сотрудничество людей, которые добровольно жертвуют/вкладывают свои деньги, как правило через интернет, чтобы оказать финансовую поддержку какому-либо проекту или организации. На русский же манер краудфандинг можно дословно перевести как «с миру по нитке».

Цели, для которых средства могут собираться по схеме краудфандинга, в современном обществе бывают совершенно разные – реализация какого-либо продукта (создание книги, диска, фильма…), помощь пострадавшим от стихийных бедствий, любая благотворительная акция, поддержка со стороны болельщиков, финансирование стартап-компаний, малого предпринимательства, частного бизнеса, политических кампаний и многое другое.

Можно сказать, что краудфандинг – это один из современных способов привлечения финансовых средств, и сегодня это действительно работающая модель, успех которой уже подтверждён конкретными примерами. Ведь для предпринимателей он стал реальной альтернативой в деле привлечения денег для своего нового или действующего бизнеса, а также для финансирования новых продуктов или услуг. Схема получения средств состоит в объединении различных сумм от большого количества людей, будь то вклад размером в 100 рублей или же более одного миллиона.

По своей сути краудфандинг – явление очень древнее. Когда у человека есть какая-то интересная идея или проект и он может заинтересовать им других людей, то они «скидываются» на реализацию этого задуманного.