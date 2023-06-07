Еще 1,5 тонны гумпомощи доставили псковичи на позиции бойцов в зоне СВО

09:34, 07 июня 2023, ПАИ

Жители Псковской области продолжают оказывать поддержку участникам специальной военной операции (СВО). Недавно позиции псковских соединений в зоне проведения боевых действий в составе официальной региональной делегации посетили глава Невельского района Олег Майоров, председатель Псковской городской Думы Александр Гончаренко, председатель Собрания депутатов Новоржевского района Любовь Трифонова, и. о. директора Псковавтодора Павел Кипрушев. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Группа доставила в Луганскую область более 1,5 тонны гуманитарного груза для мобилизованных и военнослужащих, собранного Ресурсным центром поддержки добровольчества Псковской области и участниками выезда. Это продукты питания, гигиенические товары, медикаменты, экипировка, стройматериалы и т. д. — все необходимое бойцам на фронте согласно их заявкам. Традиционно защитники Родины получили письма и адресные посылки от родных и друзей, а также открытки со словами поддержки от жителей региона.

«Луганская область оставила очень сильное впечатление, не покидает мысль, что эта территория и люди созданы для мирного созидательного труда, а приходится защищать и освобождать свою собственную землю с оружием в руках», — поделился впечатлениями от командировки глава Невельского района Олег Майоров.

Участникам поездки удалось пообщаться с командованием воинского подразделения и непосредственно с бойцами, познакомиться с бытом и условиями жизни.

«В окопах есть свои полевые кухни, бани и даже церковь, обустроенная собственными силами. Обеспечение продуктами хорошее, нас угостили очень вкусным обедом. Но самое главное, встретили нас очень приветливо, по-доброму. Общаясь с ребятами, мы увидели в их глазах боевой настрой и высокий моральный дух! Получилось обсудить многие вопросы, говорили об отпусках, о необходимой помощи, о наличии лекарств. Но каждый давал понять, что самое главное для них сегодня — это надежный тыл, поддержка и забота об их родных и близких. В окопах повсюду письма, открытки, плакаты, которые лишний раз поддерживают их, дают силы и подтверждают, что в них верят», — рассказала председатель Собрания депутатов Новоржевского района Любовь Трифонова.

Все озвученные военнослужащими и их командованием дополнительные просьбы и предложения взяты в проработку и будут оперативно выполнены. Эту работу контролирует лично губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Находясь на прямой связи с командиром псковской дивизии и руководством подразделений специального назначения, глава региона в курсе всех потребностей бойцов. Совместно с Псковским областным Собранием депутатов, общественниками, предпринимательским сообществом региона и волонтерами правительство региона организует своевременное решение всех поступающих вопросов.

Отдельная работа в области ведется по сопровождению семей участников СВО, а также ветеранов спецоперации. При поддержке губернатора в Псковской области введен пакет социальных мер, создан Центр помощи семьям военнослужащих и мобилизованных, назначены уполномоченные по работе с семьями мобилизованных в муниципалитетах, женсоветы. С 1 июня их работа, а также деятельность общественных организаций, страховых и социальных структур, юристов и прочих узких специалистов аккумулирована в региональном филиале Государственного фонда поддержки ветеранов СВО «Защитники Отечества». Главной задачей фонда Михаил Ведерников назвал решение важных жизненных вопросов ветеранов СВО.