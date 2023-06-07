В России запустили информационный проект «Газ в каждый дом»

09:50, 07 июня 2023, ПАИ

Новый информационный проект «Газ в каждый дом» доступно и наглядно показывает, как реализуется программа догазификации в России, рассказывает о плюсах использования газа в быту, о лучших практиках и положительных примерах догазификации, сообщается на сайте партии «Единая Россия».

На портале будут размещаться комментарии экспертов, новости, статьи и полезная информация по социальной догазификации. Здесь можно узнать, как подать заявку в программу, какие категории граждан попадают под меры соцподдержки при социальной догазификации и получить оперативный ответ на вопрос по догазификации.

Генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов подчеркнул, что информирование людей о возможности догазификации домов — важная часть успеха реализации программы.

«Важно быстро отвечать на вопросы существующих и будущих пользователей. На это и направлен наш совместный проект «Газ в каждый дом». Его цель — доступно и просто рассказывать, как проходит догазификация в России. Она именно так и реализуется — доступно и просто», — отметил он.

Напомним, в 2021 году президент России Владимир Путин подписал закон с поправками фракции «Единой России» о бесплатном доведении газа до участков. Подать заявку на социальную догазификацию можно на портале госуслуг и через отделения МФЦ, абонентские пункты «Газпром межрегионгаз» и сайты операторов газификации. Партия также предложила расширить меры поддержки льготников при социальной газификации, распространив их на всю страну и стандартизировав стоимость минимального набора оборудования для ряда категорий граждан.

За исполнение поручения о подключении домовладений отвечают главы регионов, которые по инициативе «Единой России» возглавляют штабы по газификации. Также по инициативе «Единой России» социальную догазификацию распространили на домовладения с несколькими квартирами и на социальные объекты.





