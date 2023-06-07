Опубликован режим работы псковских МРЭО ГИБДД в праздники

09:55, 07 июня 2023, ПАИ

Работа регистрационно-экзаменационных подразделений ГИБДД Псковской области во время выходных и праздничных дней будет организована по следующему графику: 10 июня - рабочий день; 11 и 12 июня - выходные дни. Об этом ПАИ сообщили в УГИБДД УМВД России по Псковской области.

В регистрационно-экзаменационных подразделениях Госавтоинспекции Псковской области есть возможность получить госуслуги в электронном виде с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (gosuslugi.ru). При подаче заявления через портал пользователь получает возможность значительно сократить время для получения государственной услуги, выбрать удобные дату и время посещения подразделения Госавтоинспекции.