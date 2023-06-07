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Общество

К расчистке Псковско-Чудского озера по нацпроекту «Экология» приступят в Псковской области

К расчистке Псковско-Чудского озера по нацпроекту «Экология» приступят в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Росводресурсов.

После завершения нереста на реках, озерах, водохранилищах и прудах регионы - участники проекта «Сохранение уникальных водных объектов» приступают к расчистке русел и акваторий. В 2023 году на все мероприятия федпроекта, включая разработку проектно-сметной документации, Росводресурсы предусмотрели более 2,5 млрд рублей.

Водные объекты освобождают от многолетних иловых отложений, которые препятствуют обновлению воды, удаляют древесный хлам, мусор, захламляющую водную растительность. Начало новых работ по оздоровлению водных объектов запланировано в 15 регионах страны. В их числе и Псковско-Чудское озеро.

«Пока идёт формирование нового водного проекта, плановая работа по действующим направлениям продолжается. До конца 2023 года необходимо расчистить более 60 километров русел, восстановить свыше 3 000 гектаров акваторий. В результате экологические условия проживания у воды улучшатся более чем для 1,2 миллиона россиян», - сообщила замруководителя Росводресурсов Наталия Сологуб.

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