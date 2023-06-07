Спортсменов и активистов ПсковГУ приглашают обсудить вопросы развития спорта в вузе

11:06, 07 июня 2023, ПАИ

Спортсменов и активистов ПсковГУ приглашают принять участие в общем собрании спортклуба, посвящённом развитию спорта в вузе. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

Мероприятие состоится 8 июня в 14:00 в главном корпусе университета на площади Ленина, 2, аудитория № 411.

Темой мероприятия станет подведение итогов 2022/2023 спортивного года, обсудят планы на предстоящий год.

Кроме того, состоится награждение памятными сувенирами участников мероприятий спортклуба.

Для участия в собрании необходимо зарегистрироваться по ссылке. Количество мест ограничено.