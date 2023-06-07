Андрей Маковский: Новый медкорпус ПсковГУ позволит готовить врачей общей и профильной практики

12:02, 07 июня 2023, ПАИ

Строительство учебно-лабораторного корпуса медицинского факультета Псковского государственного университета, которое заняло всего семь месяцев, завершено. Это событие ПАИ прокомментировал депутат Псковского областного Собрания Андрей Маковский.

«Когда-то это считалось фантастикой, а сейчас мы говорим о том, что в Пскове будет учебный корпус Псковского медицинского факультета. Если честно, я не припомню, где ещё в новой России с нуля возвели целый медицинский факультет как с преподавательской, так и с инфраструктурной точки зрения», – рассказал депутат.

Он подчеркнул, что новый учебно-лабораторный корпус позволит готовить врачей общей и профильной практики.

«С грамотно выстроенной работой целевого обучения для районов и городов за пять лет мы сможем выйти из того кризиса медицинских кадров, с которым сейчас сталкиваемся. Подчеркну, что выход видится только через целевые места для студентов-медиков», – добавил Андрей Маковский.

Также важным моментом является подготовка и рост педагогических кадров. По его словам, сейчас есть преподавательский дефицит, но это нормально для нового факультета, тем более что сейчас студентам преподают врачи-практики.

«Уверен, что через пять лет о нашем медицинском факультете будут также говорить с уважением и восторгом, как о московских, питерском, казанском», – заключил Андрей Маковский.