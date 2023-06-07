Приём заявок на благоустройство дворов в Пскове начнётся 13 июня

12:20, 07 июня 2023, ПАИ

В Пскове 13 июня стартует приём заявок от граждан на включение дворовых территорий в программу «Формирование современной городской среды». Исключительно в рамках данной программы в городе осуществляется благоустройство дворов многоквартирных домов, сообщили ПАИ в пресс-службе городской администрации.

Приём заявок будет осуществляться до 31 октября. Для участия в программе в первую очередь гражданам необходимо узнать, кто является собственником земельного участка дворовой территории. Сведения об этом находятся в открытом доступе в публичной кадастровой карте Россреестра по ссылке здесь.

Далее нужно проверить, не подана ли ранее заявка на благоустройство. Это можно узнать в Управлении городского хозяйства администрации Пскова по телефону 29-15-20. В отношении одной дворовой территории может быть подана только одна заявка на участие в отборе.

Затем необходимо организовать общее собрание собственников многоквартирного дома и провести голосование. Именно жители решают, как будет осуществляться благоустройство и какие работы необходимо сделать. В минимальный перечень работ входит ремонт асфальтного покрытия, организация освещения, установка скамеек, урн, озеленение.

По итогу собрания должен быть сформирован пакет документов. В его перечень входят: заявка на участие в отборе, копия протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, акт осмотра состояния дворовой территории, составленный при участии управляющей организации, копия договора управления многоквартирным домом, схема (на основе топографической съёмки) размещения элементов благоустройства с обозначениями (малые архитектурные формы, элементы озеленения, парковки, проезды, тротуары, пешеходные дорожки и т. д.) с учётом расположения коммуникаций, попадающих в зону предполагаемого благоустройства, предварительный расчёт планируемых работ, дизайн-проект, проектно-сметная документация (при наличии).

Пакет документов вместе с заявкой принимаются на бумажном носителе в Управлении городского хозяйства администрации Пскова на улице Яна Фабрициуса, 6 (4-й этаж, кабинет № 4) по предварительной записи по телефону 29-15-20 или по электронной почте ugh@pskovadmin.ru. Все листы заявки на участие в отборе и прилагаемые документы должны быть прошиты, пронумерованы и подписаны участником отбора.

Порядок оформления и направления заявок, требования к оформлению документов и вся необходимая информация доступна по ссылке здесь.