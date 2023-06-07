Фальшивую купюру обнаружили в одном из банков в Пскове

13:39, 07 июня 2023, ПАИ

Тысячерублёвую банкноту с признаками подделки обнаружили 6 июня в одном из финансовых учреждений Пскова. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются.

Отметим, что правоохранители рекомендуют гражданам, работникам сферы торговли и обслуживания, представителям банковской сферы, осуществляющим приём наличных денег, внимательнее проверять купюры, а также пользоваться специальным оборудованием.