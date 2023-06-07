Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Псковский филолог рассказал, почему русский язык не боится заимствований

Почему русский язык не боится заимствований и в чём его уникальность рассказал в интервью «Псковской правде» доцент ПсковГУ, кандидат филологических наук Вадим Андреев.

Вадим Андреев. Фото из соцсетей

«Русский язык чем замечателен? Он всё принимает и нисколько от этого не становится хуже. Какие-то слова приживаются, какие-то сами уходят. Русский язык всё адаптирует под себя. Смотрите, что происходит: «лайк» – английское слово, а «лайкнуть» – уже очень русское. А слово «лайкозависимый» (мне приходилось встречать такое), тоже русское, причём похожее на научный термин. Лайкозависимый человек – такой, который постоянно смотрит, сколько под его постами поставили лайков, и очень огорчается, если лайков недостаточно», — рассказал Вадим Андреев.

Также он считает, что русский язык очень легко принимает в себя новые слова за счёт своей грамматической системы. «Посмотрим на примере современных молодёжных словечек. Возьмём популярное в среде анимешников японское слово «кавай» (милый), но это прилагательное, а русские прилагательные так не выглядят, поэтому появляется слово «кавайный». Или слово «чилить» из молодёжного сленга (отдыхать). В английском языке to chill – глагол, но в русском обличии он уже явно теряет связь с родителем», — добавил эксперт.

При этом Вадим Андреев считает, что не все слова стоит добавлять в русскую речь. Если у понятия есть множество русских аналогов, то добавлять ещё один нет никакой надобности, но всё же зачастую в языке появляются новые слова для старых понятий, поскольку молодёжь, которая и приносит в язык новшества, хочет выражать свои мысли по-новому.

Также филолог рассказал, что сейчас идёт процесс интернационализации, в науке, технике, искусстве. Специалисты разных отраслей стараются придерживаться более или менее одинаковых слов, чтобы понимать друг друга.

«Русский язык, действительно, «великий, могучий, правдивый, свободный», как охарактеризовал его Тургенев. Таким он был, таким он и остался! Поэтому он спокойно противостоит разным влияниям извне и из любых передряг выходит ещё более мощным и дееспособным», – заключил Вадим Андреев.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













07 июня 2023

Академический хор из Петрозаводска выступит в Псковском кремле
07 июня 2023

Псковский филолог рассказал, почему русский язык не боится заимствований
07 июня 2023

Ещё одна компания пополнила реестр недобросовестных поставщиков в Псковской области
07 июня 2023

Приём заявок на благоустройство дворов в Пскове начнётся 13 июня
07 июня 2023

Форум по вопросам поддержки и популяризации русского языка открылся в Пскове
07 июня 2023

Андрей Маковский: Новый медкорпус ПсковГУ позволит готовить врачей общей и профильной практики
07 июня 2023

Театральная мастерская «Гвозди» в Пскове приглашает на краткие курсы по сценречи
07 июня 2023

«Вуз научил меня никогда не сдаваться»: выпускница ПсковГУ рассказала о ярких моментах студенчества

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...