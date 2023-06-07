Псковский филолог рассказал, почему русский язык не боится заимствований

12:53, 07 июня 2023, ПАИ

Почему русский язык не боится заимствований и в чём его уникальность рассказал в интервью «Псковской правде» доцент ПсковГУ, кандидат филологических наук Вадим Андреев.

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«Русский язык чем замечателен? Он всё принимает и нисколько от этого не становится хуже. Какие-то слова приживаются, какие-то сами уходят. Русский язык всё адаптирует под себя. Смотрите, что происходит: «лайк» – английское слово, а «лайкнуть» – уже очень русское. А слово «лайкозависимый» (мне приходилось встречать такое), тоже русское, причём похожее на научный термин. Лайкозависимый человек – такой, который постоянно смотрит, сколько под его постами поставили лайков, и очень огорчается, если лайков недостаточно», — рассказал Вадим Андреев.

Также он считает, что русский язык очень легко принимает в себя новые слова за счёт своей грамматической системы. «Посмотрим на примере современных молодёжных словечек. Возьмём популярное в среде анимешников японское слово «кавай» (милый), но это прилагательное, а русские прилагательные так не выглядят, поэтому появляется слово «кавайный». Или слово «чилить» из молодёжного сленга (отдыхать). В английском языке to chill – глагол, но в русском обличии он уже явно теряет связь с родителем», — добавил эксперт.

При этом Вадим Андреев считает, что не все слова стоит добавлять в русскую речь. Если у понятия есть множество русских аналогов, то добавлять ещё один нет никакой надобности, но всё же зачастую в языке появляются новые слова для старых понятий, поскольку молодёжь, которая и приносит в язык новшества, хочет выражать свои мысли по-новому.

Также филолог рассказал, что сейчас идёт процесс интернационализации, в науке, технике, искусстве. Специалисты разных отраслей стараются придерживаться более или менее одинаковых слов, чтобы понимать друг друга.

«Русский язык, действительно, «великий, могучий, правдивый, свободный», как охарактеризовал его Тургенев. Таким он был, таким он и остался! Поэтому он спокойно противостоит разным влияниям извне и из любых передряг выходит ещё более мощным и дееспособным», – заключил Вадим Андреев.