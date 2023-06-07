Заместитель прокурора области проведёт приём граждан в Острове

13:19, 07 июня 2023, ПАИ

Заместитель прокурора Псковской области старший советник юстиции Виктор Борисенко примет граждан в Островской межрайонной прокуратуре в июне. Об этом ПАИ сообщили в администрации муниципалитета.

Приём пройдёт по адресу: Остров, улица Соляная, 2а. Для записи на приём к заместителю прокурора области необходимо обратиться в Островскую межрайонную прокуратуру по телефону 8 (81152) 3-22-59 либо непосредственно в межрайонную прокуратуру.