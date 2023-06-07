Псковичей приглашают стать донорами

19:06, 07 июня 2023, ПАИ

Псковичей приглашают принять участие в донорской акции, которая состоится в День донора 14 июня. Об этом ПАИ сообщили в Псковском молодёжном центре.

Мероприятие начнётся в 10:00 в ГБУЗ «СПК Псковской области» по адресу: Псков, Интернациональный переулок, 4.

Отметим, в акции могут принять участие только волонтёры старше 18 лет. С собой на станцию переливания необходимо взять паспорт и СНИЛС. Перед сдачей крови нужно обязательно позавтракать и выпить сладкий чай.

Обязательно необходимо ознакомься с более подробной информацией о сдаче крови. Регистрация доступна по ссылке.

«Помни, ты можешь спасти чью-то жизнь!» – подчеркнули организаторы.