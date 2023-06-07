Выставка «По следам былин Садко» откроется в Пскове 8 июня

17:01, 07 июня 2023, ПАИ

Выставка традиционной и авторской куклы «По следам былин Садко» откроется 8 июня в 16:00 в Псковском областном центре народного творчества. Об этом ПАИ сообщили в учреждении.

На выставке будут представлены куклы в боярских и народных костюмах по мотивам знаменитого былинного эпоса «Садко».

Автор кукол – руководитель студии «Традиционная кукла» (Новгородский областной дом народного творчества), член ЮНЕСКО по сохранению традиционной культуры Ольга Олонцева.

Мастер из Великого Новгорода поприветствует псковских зрителей и расскажет о процессе создания кукол. Каждый сможет задать Ольге Олонцевой интересующие вопросы.

Вход на выставку свободный.