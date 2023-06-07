Выставка «По следам былин Садко» откроется в Пскове 8 июня
Выставка традиционной и авторской куклы «По следам былин Садко» откроется 8 июня в 16:00 в Псковском областном центре народного творчества. Об этом ПАИ сообщили в учреждении.
На выставке будут представлены куклы в боярских и народных костюмах по мотивам знаменитого былинного эпоса «Садко».
Автор кукол – руководитель студии «Традиционная кукла» (Новгородский областной дом народного творчества), член ЮНЕСКО по сохранению традиционной культуры Ольга Олонцева.
Мастер из Великого Новгорода поприветствует псковских зрителей и расскажет о процессе создания кукол. Каждый сможет задать Ольге Олонцевой интересующие вопросы.
Вход на выставку свободный.
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