Межрегиональный турнир по футболу стартовал в Пскове

14:35, 07 июня 2023, ПАИ

Межрегиональный турнир по футболу среди юношей 2011-2013 годов рождения «Локобол – 2023 – РЖД» стартовал на стадионе «Машиностроитель» в Пскове сегодня, 7 июня, передаёт корреспондент ПАИ.

Соревнования проходят в этом году уже в 17-й раз. Их основателем и спонсором на протяжении всех этих лет являются Российские железные дороги. Организаторами традиционно выступают Российское физкультурное спортивное общество «Локомотив», Детская футбольная лига, Российский футбольный союз и футбольный клуб «Локомотив». В Псков приехали команды – победители первого регионального этапа, которые одержали победы в своих субъектах. Представлены восемь команд и восемь регионов страны: Архангельск, Выборг, Великий Новгород, Калининград, Мончегорск, Петрозаводск, Псков и Смоленск.

На торжественном открытии президент Псковской областной общественной организации «Федерация футбола» Александр Коновалов пожелал спортсменам красивой игры, спортивного роста и удачи. Заместитель председателя комитета по спорту Псковской области Алексей Орлов выразил уверенность, что команды покажут яркую игру, так как, по его словам, на поле собрались лучшие юношеские команды Северо-Запада и Центрального федерального округа. Президент Детской футбольной лиги имени Виктора Горлова Мария Жаркова поблагодарила Псков за тёплый приём и высокую организацию состязаний.

Перед началом соревнований капитанам команд вручили памятные подарки.

Победитель межрегионального этапа «Локобол – РЖД – 2023» получит право выступить в суперфинале в Москве на стадионе «Локомотив» 6 августа, в День железнодорожника.