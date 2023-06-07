Круглый стол о внедрении дизайн-кода в муниципалитетах Псковской области проходит в медиацентре ПАИ

15:00, 07 июня 2023, ПАИ

Круглый стол «Дизайн-код в муниципалитетах Псковской области. Задачи, трудности и способы решения» проходит в медиацентре ПАИ сегодня, 7 июня.

Темы для обсуждения:

1. Зачем дизайн-код муниципалитету?

2. Трудности нововведения и способы их преодоления на местах.

В обсуждении примут участие: