Круглый стол о внедрении дизайн-кода в муниципалитетах Псковской области проходит в медиацентре ПАИ
Круглый стол «Дизайн-код в муниципалитетах Псковской области. Задачи, трудности и способы решения» проходит в медиацентре ПАИ сегодня, 7 июня.
Темы для обсуждения:
1. Зачем дизайн-код муниципалитету?
2. Трудности нововведения и способы их преодоления на местах.
В обсуждении примут участие:
- начальник управления архитектуры и градостроительства правительства Псковской области Евгений Шапкин;
- начальник отдела координации туристской деятельности комитета по туризму Псковской области Екатерина Шадрина;
- начальник отдела по размещению некапитальных объектов администрации Пскова Юлия Корсунова;
- помощник уполномоченного по защите прав предпринимателей в Псковской области Кристина Никандрова;
- художник-дизайнер Михаил Гнедин;
- индивидуальный предприниматель Юрий Амосов.
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