Около 500 туристов перевезли катера на Талабские острова за месяц

15:06, 07 июня 2023, ПАИ

Около 500 туристов перевезли катера на Талабские острова в Псковском районе с 27 апреля по 31 мая. Об этом на круглом столе в медиацентре ПАИ сообщил заместитель директора – руководитель судоходной компании МУП «Колхоз имени Залита» Владимир Балясов.

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Он также уточнил, что за указанный период регулярными рейсами катеров на Талабские острова воспользовались 360 человек, обратно – 307.

По официальным данным, в майские праздники на Талабских островах побывали 70 туристов и 150 экскурсантов, добавила начальник отдела координации туристской деятельности комитета по туризму Псковской области Екатерина Шадрина.