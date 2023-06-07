Около 500 туристов перевезли катера на Талабские острова за месяц
Около 500 туристов перевезли катера на Талабские острова в Псковском районе с 27 апреля по 31 мая. Об этом на круглом столе в медиацентре ПАИ сообщил заместитель директора – руководитель судоходной компании МУП «Колхоз имени Залита» Владимир Балясов.
Он также уточнил, что за указанный период регулярными рейсами катеров на Талабские острова воспользовались 360 человек, обратно – 307.
По официальным данным, в майские праздники на Талабских островах побывали 70 туристов и 150 экскурсантов, добавила начальник отдела координации туристской деятельности комитета по туризму Псковской области Екатерина Шадрина.
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