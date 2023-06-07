В Псковской области пять иностранцев попытались незаконно перейти российско-белорусскую границу

15:05, 07 июня 2023, ПАИ

В Псковской области пресечена попытка незаконного пересечения российско-белорусской границы гражданами третьих стран, сообщили ПАИ в пресс-службе Погрануправления ФСБ России.

В Усвятском районе пять выходцев из стран Северной Африки и Аравийского полуострова пытались незаконно проникнуть в Белоруссию. Все иностранцы прибыли в Россию с туристической целью, но истинные намерения были иные.

Правонарушители привлечены к административной ответственности в виде штрафов с выдворением с территории страны.

Пограничное управление напоминает, что в соответствии с действующим законодательством пересекать российско-белорусскую государственную границу имеют право только граждане Российской Федерации и Белоруссии. Граждане третьих стран имеют право пересекать государственную границу Российской Федерации только в пунктах пропуска, открытых для международного сообщения.

