Туристско-информационный центр создадут на Талабских островах

16:39, 07 июня 2023, ПАИ

Туристско-информационный центр планируют организовать на Талабских островах. Об этом сообщила глава Псковского района Наталья Фёдорова на круглом столе в медиацентре ПАИ.

Спикер рассказала, что сейчас проводится ремонт здания рядом с магазином, аукцион уже провели. Наталья Фёдорова отметила, что здание интересно своей архитектурой, поэтому его решили сохранить.

«Планируем его сделать небольшим туристско-информационным центром. Мы готовим почву хороших условий для турфирм, для туристов», – подчеркнула глава Псковского района.

Также она рассказала, что было запущено два катера. «Поток увеличился, проблема транспортной доступности решена», – отметила спикер, добавив, что район планирует развивать туризм. Также уже написана заявка на региональный конкурс на инициативное бюджетирование.