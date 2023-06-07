В псковской деревне Лухново введён в эксплуатацию распределительный газопровод

16:08, 07 июня 2023, ПАИ

Специалисты «Газпром газораспределение Псков» ввели в эксплуатацию распределительный газопровод протяженностью 5,3 км в деревне Лухново Псковского района Псковской области. Для обеспечения надежного газоснабжения установлен пункт редуцирования газа. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе компании.

На сегодня в деревне Лухново создана техническая возможность подключения к сетям 85 домовладений, с жителями заключен 71 договор на догазификацию, в два домовладения подан газ. Подключение остальных домовладений будет выполняться по мере готовности к приему газа.

«В Псковском районе ведутся активные работы по догазификации. Построено около 45 км распределительных сетей, строительно-монтажные работы одновременно ведутся в 16 населенных пунктах района», – отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» – управляющей организации АО «Газпром газораспределение Псков» Олег Басников.