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Культура

На вечернюю экскурсию по музейным лабиринтам приглашают псковичей

11 и 12 июня в 16:00 Псковский музей-заповедник приглашает жителей и гостей города посетить вечернюю экскурсию «Лабиринты музейного квартала». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

Фото пресс-службы Псковского музея-заповедника

«Её изюминкой является авторский показ воссозданных и отреставрированных объектов музейного квартала», - отметили в пресс-службе.

Путешествие начнется во дворике Палат у Сокольей башни. Экскурсовод познакомит гостей с историей и архитектурой памятника, расскажет о процессе реставрации, и почему здание называют Домом Ксёндза. Далее экскурсия пройдет вдоль костела, Картинной галереи и Поганкиных палат.

Место сбора группы: Палаты у Сокольей башни / Дом Ксендза в Комсомольском переулке, 7. Доступна оплата по Пушкинской карте. Купить билет можно здесь.

Количество мест ограничено. Обязательна предварительная запись по телефону: 8 (8112) 33-13-90.

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