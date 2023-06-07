На фестиваль сапсёрфинга в Пскове пригласил спортсменов Борис Елкин
На фестиваль сапсёрфинга пригласил псковичей глава Пскова Борис Елкин в своём телеграм-канале.
Фестиваль Pskov Sup Fest пройдет 22 июля на реке Великой и, как и в прошлом году, будет приурочен ко Дню города Пскова.
На первенство и чемпионат Псковской области в дисциплине «доска с веслом» уже заявились спортсмены из Москвы, Санкт-Петербурга, Ленинградской и Псковской областей. Есть желающие испытать свои силы на марафонской дистанции в 15 км и принять участие в карнавале на воде.
Положение также предусматривает спринтерские дистанции и гонки для юниоров.
Регистрация открыта по ссылке.
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