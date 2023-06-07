На фестиваль сапсёрфинга в Пскове пригласил спортсменов Борис Елкин

16:42, 07 июня 2023, ПАИ

На фестиваль сапсёрфинга пригласил псковичей глава Пскова Борис Елкин в своём телеграм-канале.

Фестиваль Pskov Sup Fest пройдет 22 июля на реке Великой и, как и в прошлом году, будет приурочен ко Дню города Пскова.

На первенство и чемпионат Псковской области в дисциплине «доска с веслом» уже заявились спортсмены из Москвы, Санкт-Петербурга, Ленинградской и Псковской областей. Есть желающие испытать свои силы на марафонской дистанции в 15 км и принять участие в карнавале на воде.

Положение также предусматривает спринтерские дистанции и гонки для юниоров.

Регистрация открыта по ссылке.