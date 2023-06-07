Социальных работников Псковской области наградили грамотами и благодарностями

16:59, 07 июня 2023, ПАИ

Накануне профессионального праздника социальные работники Псковской области получили региональные и ведомственные награды – торжественная церемония прошла в Пскове с участием первого вице-губернатора Веры Емельяновой, заместителя председателя регионального парламента Игоря Дитриха и руководителя правительственного комитета по социальной защите Ольги Евстигнеевой. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Обращаясь к соцработникам от имени губернатора Михаила Ведерникова, Вера Емельянова назвала сферу социального обслуживания одной из самых значимых для общества и связанной с судьбами конкретных людей.

«Каждому человеку нужно внимание, оно всегда было необходимо, но сегодня, когда непросто всё вокруг, оно требуется вдвойне и втройне. Востребованность социальной работы растёт с каждым днём, и растёт наша ответственность. Вы должны быть компетентнее, дружелюбнее, сопровождать каждого получателя социальной услуги практически индивидуально», - подчеркнула заместитель главы региона.

Вера Емельянова отметила, что этот запрос общества региональная сфера социального обслуживания выполняет уже не первый год – в области работают социальные участковые, открываются социальные центры, успешно реализуются уникальные проекты, которые в других субъектах только продумываются.

Первый вице-губернатор поблагодарила всех социальных работников Псковской области за добросовестную работу и вручила лучшим из них благодарственные письма правительства Псковской области. Ветераны, проработавшие в сфере социального обслуживания не один десяток лет, получили ценные подарки от правительства области.

Вице-спикер, председатель комитета по труду и социальной политике Игорь Дитрих, поздравляя социальных работников от депутатского корпуса Псковского областного Собрания, подчеркнул, что в этой профессии нет случайных людей. «Через ваши сердца проходит много боли, но при этом вы не черствеете. Вы находите силы и даёте каждому человеку свою любовь. За это вам огромное спасибо», - сказал Игорь Дитрих.

Социальным работникам, отмеченным за высокие результаты в трудовой деятельности, вице-спикер вручил почётные грамоты и благодарности Псковского областного Собрания депутатов.

С добрыми словами и огромной благодарностью за совместную работу к коллегам обратилась председатель областного комитета по соцзащите Ольга Евстигнеева.

«Наша сфера не такая простая, как порой кажется людям со стороны. В соцзащите трудятся почти 3,5 тысячи человек, мы обеспечиваем выплатами и пособиями 270 тысяч человек – это почти треть населения области, в стационарных учреждениях социальной защиты находятся порядка 2800 наших подопечных», - озвучила цифры, характеризующие объём выполняемых задач, руководитель профильного исполнительного органа.

Ольга Евстигнеева отметила, что социальная сфера Псковской области не стоит на месте и с каждым годом набирает обороты. «Спасибо, что поддерживаете, не сдаётесь и помогаете. Мы многое сделали и сделаем ещё больше», - поблагодарила коллег руководитель и вручила ряду сотрудников грамоты комитета по социальной защите Псковской области.

Напомним, День социального работника отмечается в России ежегодно 8 июня.