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Общество

Пять новых инвестпроектов в сфере гостеприимства готовятся к реализации в Псковской области

Совет по инвестициям под председательством Губернатора Псковской области Михаила Ведерникова утвердил 5 новых проектов по развитию туристической инфраструктуры в регионе, а также внесение изменений в уже утвержденный инвестиционный проект. Инвесторы презентовали их в среду, 7 июня, в Правительстве области. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. 

Фото пресс-службы правительства региона

Еще одна инициатива направлена на развитие агротуризма. Объект располагается на территории бывшего оздоровительного лагеря «Колос» в Печорском районе.

В Пушкиногорском районе один из инвесторов намерен построить современный многофункциональный комфортабельный гостиничный комплекс.

Обсуждению также подлежал проект по созданию многофункционального парка «Волшебная гора» на берегу реки Великой в Пскове. Согласно проекту площадка будет включать семейный развлекательный центр, зону аттракционов и территорию экстремального отдыха, а также дополнительные пространства для пеших прогулок, спортивных, деловых и культурных мероприятий.

Реализация всех представленных проектов рассчитана до конца 2027 года. За этот период общая сумма инвестированных средств составит свыше 2,2 млрд рублей. По словам инвесторов, развитие имеющихся точек притяжения туристов и появление новых площадок в регионе позволит вывести Псковскую область на еще более высокий конкурентный уровень среди сервисов гостеприимства на Северо-Западе как в части вариативности отдыха, так и по качеству предоставляемых услуг.

Кроме того, ожидается, что на площадках в совокупности будет создано более 360 новых рабочих мест.

Глава региона обратил внимание, что сфера туризма в Псковской области — одна из самых динамично развивающихся. «Темпы роста в этом направлении будут только увеличиваться по мере появления новых лиц, новых компаний и новых идей. Потенциал у нас действительно очень высокий. Направлению гостеприимства мы уделяем и будем уделять самое пристальное внимание и оказывать поддержку сейчас и в долгосрочной перспективе», — подчеркнул Михаил Ведерников.

Реализация всех представленных проектов рассчитана до конца 2027 года. За этот период общая сумма инвестированных средств составит свыше 2,2 млрд рублей. По словам инвесторов, развитие имеющихся точек притяжения туристов и появление новых площадок в регионе позволит вывести Псковскую область на еще более высокий конкурентный уровень среди сервисов гостеприимства на Северо-Западе как в части вариативности отдыха, так и по качеству предоставляемых услуг.

Кроме того, ожидается, что на площадках в совокупности будет создано более 360 новых рабочих мест.

Глава региона обратил внимание, что сфера туризма в Псковской области — одна из самых динамично развивающихся. «Темпы роста в этом направлении будут только увеличиваться по мере появления новых лиц, новых компаний и новых идей. Потенциал у нас действительно очень высокий. Направлению гостеприимства мы уделяем и будем уделять самое пристальное внимание и оказывать поддержку сейчас и в долгосрочной перспективе», — подчеркнул Михаил Ведерников.

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