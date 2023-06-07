Мемориальную доску открыли в Порховской школе-интернате

19:47, 07 июня 2023, ПАИ

На здании Порховской школы-интерната торжественно открыта мемориальная доска бывшему ученику школы, кавалеру ордена Мужества, гвардии сержанту Владимиру Фёдоровичу Борисову, героически погибшему в ходе СВО. Об этом сообщила газета «Порховский вестник».

Владимир Борисов ещё в годы обучения в Порховской школе-интернате мечтал стать военным. Об этом вспоминала его воспитатель Тамара Курашева. Активный, любознательный мальчик, который любил мастерить и занимался спортом всегда приходил на помощь педагогам и ребятам. После срочной службы он осуществил свою мечту – выбрал профессию военного. Служил в 76-й Псковской десантно-штурмовой дивизии. Владимир Фёдорович был профессионалом своего дела, не раз участвовал в военных конфликтах: в Чечне, Осетии, Киргизии. В 2011 году ему была вручена медаль «За воинскую доблесть II степени». Владимир неоднократно приезжал в школу-интернат, делился своими успехами и планами на будущее.

Памятное мероприятие открыли Гимном страны в исполнении военного оркестра 76-й Псковской десантно-штурмовой дивизии. «Он погиб, защищая нас с вами, защищая свою семью от этой фашистской нечисти. Тяжело и больно. Я хочу сказать сыну Владимира Борисова Максиму – гордись своим отцом! Он погиб за правое дело!» – обращался к присутствующим глава района Юрий Семёнов. «Жаль, что я не был знаком с этим достойным человеком. У него была непростая судьба, но он выбрал свой правильный путь – стал защитником Отечества, – говорил секретарь МО ВПП «Единая Россия» Руслан Ахтямов. – Память о Владимире Фёдоровиче навсегда в наших сердцах».

Директор Порховской школы-интерната Геннадий Рузанов напомнил, что ровно 26 лет назад Владимир Борисов окончил эту школу. И год назад он погиб при выполнении воинской задачи. О бойце будут помнить в школе, а в школьном музее ученикам будут рассказывать о его мужестве.

Представитель Псковской 76-й дивизии в своём выступлении подчеркнул, что нынешнему поколению выпала такая же честь, как дедам и прадедам – бороться с нацизмом, и российские защитники с честью выполняют свой долг. Сослуживец и друг погибшего воина подчеркнул, что был знаком с Владимиром с 2010 года: «Для меня он был всегда примером и образцом мужества, отличником боевой подготовки. На службе ему не было равных. Таким он навсегда останется в нашей памяти».

Право открыть мемориальную доску было предоставлено вдове героя Надежде Логиновой, сыну Максиму и директору Порховской школы-интерната Геннадию Рузанову. После минуты молчания памятную доску освятил клирик Никольского собора, священник Константин Кузнецов. Официальные лица, педагоги и учащиеся школы возложили цветы, военнослужащие дали залпы.