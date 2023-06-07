Мопедист госпитализирован в результате ДТП в Псковском районе
В Псковском районе, на Крестовском шоссе, на повороте в аэропорт, 18-летний парень, управляя мопедом «Альфа» не справился с управлением и совершил столкновение с впереди стоящим автомобилем Haval. Об этом сообщил телеграм-канал «Псковская сводка».
В результате ДТП пострадал мопедист. Он госпитализирован в медучреждение.
На месте работают бригада скорой помощи, спасатели АСС, сотрудники ГИБДД.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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