Мужчина пострадал в результате ссоры в доме престарелых в Великих Луках
В Великих Луках на улице Фурманова в доме-интернате для престарелых и инвалидов произошла драка между двумя людьми. Об этом сообщается в телеграм-канале «Псковская сводка».
По предварительным данным, драка произошла между супругами, находившимися в состоянии алкогольного опьянения. Женщина получила удар сковородкой по голове от мужчины, после чего она нанесла ножевое ранение супругу.
В результате произошедшего пострадал мужчина. Он был госпитализирован в медучреждение.
На месте работали бригада скорой помощи, сотрудники полиции.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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