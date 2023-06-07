Мужчина пострадал в результате ссоры в доме престарелых в Великих Луках

20:39, 07 июня 2023, ПАИ

В Великих Луках на улице Фурманова в доме-интернате для престарелых и инвалидов произошла драка между двумя людьми. Об этом сообщается в телеграм-канале «Псковская сводка».

По предварительным данным, драка произошла между супругами, находившимися в состоянии алкогольного опьянения. Женщина получила удар сковородкой по голове от мужчины, после чего она нанесла ножевое ранение супругу.

В результате произошедшего пострадал мужчина. Он был госпитализирован в медучреждение.

На месте работали бригада скорой помощи, сотрудники полиции.

Обстоятельства произошедшего выясняются.