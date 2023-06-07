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Общество

Беспилотное такси запустили в Москве

«Яндекс» в тестовом режиме запустил беспилотные роботакси в районе Ясенево в Москве, сообщил ТАСС. 

«Яндекс» открыл в Москве роботакси – сервис заказа авто, которыми управляет искусственный интеллект. Роботакси работают в тестовом режиме в Ясенево каждый день с 07:00 до 01:00. Заказать поездку можно в приложении «Яндекс Go», — говорится в заявлении компании в телеграм-канале.

Уточняется, что первыми в тестировании примут участие те, кто заранее подал заявку на сайте проекта. Другие жители района получат доступ чуть позднее.

Как пояснили в компании, пользователи увидят в «Яндекс Go» кнопку для заказа роботакси. Всего в Ясенево около 40 точек посадки и высадки. Во время поездки в такой машине всегда находится водитель-испытатель, который следит за безопасностью поездки. Любая поездка стоит сто рублей. В авто может находиться только один пассажир старше 18 лет. 

Первые испытания роботакси прошли в 2018 году в Иннополисе, а затем в Москве. К настоящему моменту беспилотные машины «Яндекса» проехали больше 24 миллионов километров, а жители Иннополиса совершили более 60 тысяч поездок.

 

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