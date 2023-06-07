Ректор ПсковГУ представила опыт Школы по инженерным наукам в рамках выставки

21:56, 07 июня 2023, ПАИ

Ректор Псковского государственного университета Наталья Ильина поделилась опытом укрепления международных связей между студентами инженерных специальностей в одноимённой панельной дискуссии. Об этом сообщает пресс-служба университета.

Встреча состоялась в рамках работы стенда Минобрнауки России, представленного на международной выставке «Евразия – наш дом». Мероприятие проходит в эти дни в Сочи на территории парка науки и искусства «Сириус» при участии министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова и заместителя председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Чернышенко. Модератором панельной дискуссии стал руководитель Социоцентра Андрей Келлер.

Наталья Ильина презентовала экспертам и представителям вузовского сообщества опыт реализации проекта «Школа по инженерным наукам Союзного государства», участниками которого стали студенты из России и Республики Беларусь – 150 ребят из ПсковГУ, СПбПУ и НовГУ, столько же – из Белорусского национального технического университета, Витебского госуниверситета имени П. М. Машерова, Брестского государственного технического университета и других вузов.

Кроме того, в своём выступлении ректор Наталья Ильина представила участникам дискуссии международные образовательные инициативы, которые объединяют ПсковГУ с вузами Республики Беларусь, и озвучила целый ряд предложений, направленных на укрепление связей между студентами инженерных специальностей. В их числе – ежегодное проведение Школы по инженерным наукам Союзного государства с участием всех передовых инженерных школ, молодёжная научно-практическая конференция Союзного государства «Передовые инженерные технологии в цифровой среде» на площадке высокотехнологичной компании.

Наталья Ильина также подняла вопрос о необходимости обсуждения единых требований к подготовке инженерных кадров Союзного государства и разработке научно-образовательных и исследовательских проектов приграничного сотрудничества Российской Федерации и Республики Беларусь с финансированием на конкурсной основе.