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Общество

Ректор ПсковГУ представила опыт Школы по инженерным наукам в рамках выставки

Ректор Псковского государственного университета Наталья Ильина поделилась опытом укрепления международных связей между студентами инженерных специальностей в одноимённой панельной дискуссии. Об этом сообщает пресс-служба университета.

Фото пресс-службы университета

Встреча состоялась в рамках работы стенда Минобрнауки России, представленного на международной выставке «Евразия – наш дом». Мероприятие проходит в эти дни в Сочи на территории парка науки и искусства «Сириус» при участии министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова и заместителя председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Чернышенко. Модератором панельной дискуссии стал руководитель Социоцентра Андрей Келлер.

Наталья Ильина презентовала экспертам и представителям вузовского сообщества опыт реализации проекта «Школа по инженерным наукам Союзного государства», участниками которого стали студенты из России и Республики Беларусь – 150 ребят из ПсковГУ, СПбПУ и НовГУ, столько же – из Белорусского национального технического университета, Витебского госуниверситета имени П. М. Машерова, Брестского государственного технического университета и других вузов.

Кроме того, в своём выступлении ректор Наталья Ильина представила участникам дискуссии международные образовательные инициативы, которые объединяют ПсковГУ с вузами Республики Беларусь, и озвучила целый ряд предложений, направленных на укрепление связей между студентами инженерных специальностей. В их числе – ежегодное проведение Школы по инженерным наукам Союзного государства с участием всех передовых инженерных школ, молодёжная научно-практическая конференция Союзного государства «Передовые инженерные технологии в цифровой среде» на площадке высокотехнологичной компании.

Наталья Ильина также подняла вопрос о необходимости обсуждения единых требований к подготовке инженерных кадров Союзного государства и разработке научно-образовательных и исследовательских проектов приграничного сотрудничества Российской Федерации и Республики Беларусь с финансированием на конкурсной основе.

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