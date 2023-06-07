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Общество

Флешмоб с красками Холи пройдёт в Пскове в День России

Какие мероприятие пройдут в Пскове в День России, рассказал в эфире радиостанции «7 НЕБО» начальник управления культуры администрации города Пскова Дмитрий Яковлев.

12 июня с 14:00 до 15:00 пройдёт молодёжный флешмоб «Мы Россия».

«Мы сделаем на День России флешмоб с применением порошковых красок. Участвовать сможет любой желающий. Все получат краски. Нужно будет подготовиться: краска испачкает одежду», – пояснил Дмитрий Яковлев.

С 18:00 в Зелёном театре начнётся ряд мероприятий с известными артистами Пскова и с приглашёнными гостями.

«Запросили разрешение на показ фильма с Юлией Пересильд «Вызов», надеемся успеть получить разрешение на проведения кинопоказа», – уточнил Дмитрий Яковлев.

В Детском парке будут размещены площадки с аквагримом. На улицах Пскова будет играть тематическая музыка о нашей стране. Союз писателей России проведёт в парке Строителей в 16:00 своё мероприятие «Позывной – Россия», где будут читать стихотворения о войне и петь военные песни.

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