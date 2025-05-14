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Общество

О главном сюрпризе Дней пушкинской поэзии и русской культуры рассказали организаторы

Одним из главных сюрпризов Дней пушкинской поэзии и русской культуры станет любимое блюдо Александра Пушкина – какое именно, держится в секрете, рассказал генеральный директор Театрально-концертной дирекции Псковской области Александр Робин на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 14 мая.

Фото: ПАИ

Также гости фестиваля смогут попробовать шашлык. Уличные спектакли будут проходить рядом с фуд-кортом, зрители смогут даже принять участие в постановках.

«Мы стремимся создать шоу в духе дю Солей – наполненное глубокими смыслами, но при этом яркое и зрелищное», – отметила заместитель генерального директора Театрально-концертной дирекции Псковской области Татьяна Мартынова.

В фестивале примут участие коллективы из Санкт-Петербурга и Москвы, а также все районы Псковской области. Для гостей подготовили 26 вариаций уличных спектаклей от муниципалитетов на заданную тематику. Среди участников – актриса Светлана Пегова, Алексей Кравченко в спектакле «Из ниоткуда с любовью» и ансамбль «4'33"».

Фестиваль объединит поэзию, музыку, театр и интерактивные площадки. Вход на основные события свободный.

Фестиваль пройдёт при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

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О главном сюрпризе Дней пушкинской поэзии и русской культуры рассказали организаторы

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