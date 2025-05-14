Акция «На работу на велосипеде» вновь состоится в Пскове

18:53, 14 мая 2025, ПАИ

Псковский городской молодёжный центр приглашает псковичей принять участие во всероссийской акции «На работу на велосипеде» 23 мая. Об этом ПАИ сообщили в центре.

В этот день в Пскове будут открыты специальные «энергетические точки», где любители велоспорта смогут получить бонусы от партнёров акции, а также фирменные подарки от организаторов, включая наклейки, номерки для велосипедов и значки. Кроме точек партнёров в городе будут установлены три точки организаторов:

на пересечении Юбилейной улицы и Рижского проспекта (сквер между домом № 68 и пешеходным переходом),

в Аллее Героев у Вечного огня (улица Свердлова),

рядом с Центральной городской аптекой (Октябрьский проспект, 16).

В каждой из этих точек организаторы и волонтёры акции помогут прикрепить номерки к велосипедам и подарят энергетические батончики вместе с брендированной продукцией.

Предварительная регистрация уже открыта, что позволит организаторам правильно распределить раздаточные материалы по точкам в зависимости от спроса.

Отметим, что в Пскове акция «На работу на велосипеде» проходит дважды в год – весной и осенью. Организаторы призывают всех желающих хотя бы на один день отказаться от автомобилей и добраться до работы или учёбы на велосипеде либо самокате.

Вся актуальная информация размещена в группе «На работу на велосипеде | Псков» в соцсети «ВКонтакте».