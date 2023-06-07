Персональная выставка картин открылась в Стругах Красных

23:12, 07 июня 2023, ПАИ

Сегодня в районной библиотеке Струго-Красненского района прошла презентация персональной выставки Ларисы Громыко «В гостях у внучки Посейдона». Об этом сообщает газета «Струги».

Лариса Громыко с азартом и красочно рассказывала не только о себе, но и о своей любимой Белоруссии, где прошла большая часть её жизни. У каждого её рисунка оказалась своя история, которой она и поделилась с собравшимися на мероприятии гостями.

Кстати, автор выставки не только рисует, но ещё и пишет стихи и даже музыку. У неё есть свои песни и романсы. Она выпустила несколько книг, некоторые из них подарила районной библиотеке. Рисовать она начала в раннем детстве, родители даже прозвали её Репиным, потому что, как только в дом приходили гости, Лариса сразу же старалась что-то им нарисовать.