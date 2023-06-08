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Общество

Псковская Росгвардия приглашает молодых людей в ведомственные вузы

Отбор кандидатов для поступления в военные образовательные организации высшего образования войск национальной гвардии РФ проводит Управление Росгвардии по Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

Военные институты Росгвардии осуществляют подготовку офицеров с военно-специальным образованием для замещения офицерских должностей тактического звена и структур военно-политической работы в войсках национальной гвардии РФ с присвоением воинского звания «лейтенант». Срок обучения — пять лет.

Приём в военные институты Росгвардии проводится на конкурсной основе по результатам профессионального отбора. В качестве кандидатов рассматриваются граждане РФ мужского пола, имеющие среднее общее или среднее профессиональное образование, из числа граждан, не проходивших военную службу, — в возрасте от 16 до 22 лет, граждан, прошедших военную службу, и военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, — до достижения ими возраста 24 лет, военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, — до достижения ими возраста 27 лет.

Отбор проходит в Саратовский военный ордена Жукова Краснознамённый институт войск национальной гвардии Российской Федерации, Санкт-Петербургский ордена Жукова военный институт войск национальной гвардии Российской Федерации, Пермский военный институт войск национальной гвардии Российской Федерации и Новосибирский военный институт имени генерала армии И. К. Яковлева войск национальной гвардии Российской Федерации.

Дополнительную информацию можно узнать на сайтах образовательных учреждений, а также в региональном управлении Росгвардии по телефону 73-43-13.

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