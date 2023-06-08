В России хотят запретить выкидывать одежду в мусорные баки

07:39, 08 июня 2023, ПАИ

В России хотят запретить выкидывать одежду в контейнеры для обычных твердых коммунальных отходов. Соответствующую инициативу Российский экологический оператор (РЭО) обсуждает с Минприроды и бизнесом, пишет газета «Известия».

Специалисты вместо этого предлагают устанавливать специальные контейнеры для сбора одежды в магазинах, которые продают текстиль. Такой сценарий позволит перерабатывать текстиль. Сейчас вещи, обувь попадают на полигоны, их невозможно вычленить из общего потока мусора и переработать, уточнили в РЭО.

Как указывает издание, подобный подход уже практиковали зарубежные ретейлеры. Они предлагали скидку на свою продукцию тем, кто сдавал старую одежду.