В России хотят запретить выкидывать одежду в мусорные баки
В России хотят запретить выкидывать одежду в контейнеры для обычных твердых коммунальных отходов. Соответствующую инициативу Российский экологический оператор (РЭО) обсуждает с Минприроды и бизнесом, пишет газета «Известия».
Специалисты вместо этого предлагают устанавливать специальные контейнеры для сбора одежды в магазинах, которые продают текстиль. Такой сценарий позволит перерабатывать текстиль. Сейчас вещи, обувь попадают на полигоны, их невозможно вычленить из общего потока мусора и переработать, уточнили в РЭО.
Как указывает издание, подобный подход уже практиковали зарубежные ретейлеры. Они предлагали скидку на свою продукцию тем, кто сдавал старую одежду.
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