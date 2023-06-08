Кошек и котов сегодня чествуют в России

07:50, 08 июня 2023, ПАИ

8 июня жители Санкт-Петербурга отмечают день петербургских котов и кошек, сообщает calend.ru.

Праздник объявили в 2005 году «митьки» (так называет себя группа местных художников), разместив на карнизе своей мастерской скульптуру кошки, получившей имя Тишка Матроскина. Фамилию выбрали неслучайно: по случаю праздника кошку нарядили в тельняшку, которая давно стала своего рода униформой «митьков».

Вообще история этого события началась ещё в 1999 году, когда петербургский предприниматель Илья Ботка подарил городу две скульптуры – кота Елисея и кошку Василису. По предложению историка Сергея Лебедева они «поселились» на карнизах Малой Садовой улицы. Третья кошка, созданная скульптором Владимиром Петровичевым, долгое время «жила» сначала у Ботки, а затем у Лебедева – пока в 2005 году историк не вручил её «митькам». Спустя несколько дней художники установили металлическую фигурку на карнизе дома на улице Правды. Когда «митьки» переехали на улицу Марата, туда же перебралась и кошка.

Что касается всемирного статуса праздника, то в этом вопросе «митьки» руководствовались простой логикой. Если есть Всемирный клуб петербуржцев, почему бы не быть и Всемирному дню петербургских кошек и котов?

Что же касается традиций празднования, то в этот день художники предлагают всем владельцам усатых питомцев баловать их каким-нибудь лакомством, а всем работодателям – отпускать пораньше сотрудников по фамилии Котов, Кошкин, Кошечкин и так далее.

Среди традиций праздника последних лет – уникальная котолимпиада, которая проходит в котокафе «Республика кошек», где для питомцев готовят ряд состязаний на скорость и ловкость и проходит парад виновников торжества. Также в городе проводится выставка породистых котов, фестиваль поддержки бездомных животных, награждение служебных котов, а рисунки и фото котов и кошек всем желающим предлагают размещать в соцсетях.

Отметим, что Тишка Матроскина не единственная петербургская кошка, в честь которой учреждён праздник. Каждый год весной отмечается День эрмитажного кота: до 2012 года он назывался День мартовского кота в Эрмитаже. В этот день чествуют 50 котов и кошек, которые обитают в музее и охраняют его экспонаты от крыс и мышей.