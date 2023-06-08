До 25 градусов тепла ожидается сегодня в Псковской области

08:01, 08 июня 2023, ПАИ

8 июня в Псковской области ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

По данным Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха в регионе составит ночью от +1 до +6 градусов, днём – от +20 до +25.

Ветер ночью неустойчивый, слабый, днём будет дуть западный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет высоким.