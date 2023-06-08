Самый массовый ЕГЭ по выбору сдают псковские выпускники

08:30, 08 июня 2023, ПАИ

Единый государственный экзамен по обществознанию сдают выпускники 11-х классов в Псковской области сегодня, 8 июня. Традиционно обществознание является самым популярным предметом для сдачи ЕГЭ по выбору среди псковских школьников.

Экзаменационная работа по обществознанию состоит из двух частей, включающих в себя 25 заданий: 16 заданий с кратким ответом и девять – с развёрнутым. На её выполнение отводится 3 часа 30 минут (210 минут).

Государственную итоговую аттестацию (ЕГЭ и ОГЭ) по обществознанию в Псковской области сдают всего 4 372 человека. Обществознание выбрали 1 403 человека, сдающих ЕГЭ, и 2 969 учеников, сдающих ОГЭ. Девятиклассники уже сдали экзамен 30 мая.