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Общество

Карьер по незаконной добыче песка обнаружили в Псковской области

Три свалки бытовых и строительных отходов, а также карьер по незаконной добыче песка выявили сотрудники Россельхознадзора на земельном участке сельхозназначения в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

В начале апреля 2023 года государственный инспектор Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора провёл контрольное мероприятие для оценки соблюдения обязательных требований правообладателем земельного участка общей площадью 3,9 гектара, расположенного в Великолукском районе.

Он установил, что участок на всей площади покрыт сорной травянистой растительностью, а 35 % от общей площади зарастает древесно-кустарниковой растительностью (береза, сосна, ива). Также на участке инспектор выявил заброшенный двухуровневый (ступенчатый) карьер по добыче песчаной смеси, глубина которого достигает 6 метров, а площадь – 2,6 гектара. На его территории размещены три свалки твёрдых бытовых и строительных отходов на общей площади 0,1865 гектара (шифер, доски, пластиковая тара).

Выяснилось, что этот земельный участок сельхозназначения включает в свой состав сельскохозяйственные угодья – пашню, имеющую приоритет в использовании и подлежащую особой охране на основании части 1 статьи 79 Земельного кодекса РФ.

Управление Россельхознадзора приняло решение о проведении внеплановой выездной проверки в связи с выявлением соответствия объекта контроля параметрам, установленным пунктами 2, 3 перечня индикаторов риска нарушения обязательных требований при осуществлении государственного земельного контроля в отношении земель сельскохозяйственного назначения, оборот которых регулируется Федеральным законом «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», и виноградопригодных земель, утвержденных приказом Минсельхоза РФ от 18 июня 2021 года № 402.

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