460 малышей родились в Псковском перинатальном центре в апреле-мае

09:42, 08 июня 2023, ПАИ

460 малышей родились в Псковском перинатальном центре в апреле-мае, сообщается в группе учреждения «ВКонтакте».

За апрель в стенах центра родились 219 детей, из них 102 девочки, 117 мальчиков и одна двойня. За май в Перинатальном центре на свет появился 241 ребёнок, из них 119 девочек и 123 мальчика и одна двойня.

«Поздравляем счастливых мам и пап с пополнением в семьях. Желаем только сил, здоровья и вам, и вашим детям, семейного благополучия!» - написали авторы поста.