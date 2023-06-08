Региональную поддержку получат 10 проектов СОНКО в сфере межнационального сотрудничества

10:16, 08 июня 2023, ПАИ

В Псковской области определены победители регионального конкурса субсидий для социально ориентированных некоммерческих организаций на реализацию мероприятий в сфере государственной национальной политики. Региональную поддержку получили 10 проектов, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства региона.

Большинство из них направлено на сохранение и развитие этнокультурной самобытности и многообразия народов и национальных традиций в Псковской области.

Это проект «Хоровод дружбы» от АНО «Центр реализации творческих инициатив «Время творить», образовательный курс для школьников «Этнокультурный регион» областной общественной организации «Чудской проект», мероприятие «День еврейской культуры» от Псковского областного еврейского благотворительного центра «Хэсэд Ицхак» («Милосердие») и проект Центра развития кадрового потенциала «Русский стиль в современной моде». Среди победителей также два фестиваля — «Изборская крепость», посвященный авторской песне и поэзии («Псковские барды»), историческая реконструкция «Атаман Мишка Черкашенин» («Былины древнего Пскова»).

Ряд проектов, отмеченных на конкурсе, направлен на патриотическое воспитание молодежи. Это сразу несколько мероприятий под общим названием «Связь времени и поколений» от АНО «Патриот», информационно-просветительская работа «От подвига к подвигу» Центра чеченской культуры «Барт» («Единство») и цикл уроков для дошкольников «Школа юного россиянина» Центра развития детей «Вообразилия».

Кроме того, в списке победителей Псковский детский форум «#Мой_родной_60», который пройдет в июле в рамках смены регионального отделения Российского движения детей и молодежи «Движение первых» и будет наполнен мероприятиями патриотического характера.