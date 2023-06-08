Концерт органной музыки пройдёт в псковском храме Пресвятой Троицы 11 июня

17:59, 08 июня 2023, ПАИ

Концерт органной музыки из цикла «Грани органа» пройдёт в псковском храме Пресвятой Троицы Римско-католической церкви 11 июня в 17:00. Об этом ПАИ сообщили в храме.

На концерте выступит органистка Елизавета Толмасова, студентка Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова по классу «Орган», лауреат всероссийских и международных органных конкурсов.

В органном концерте прозвучит духовная музыка XVII-XX веков: концерт для органа соль-мажор BWV 592 и прелюдия и фуга до-минор BWV 546 немецкого мастера эпохи барокко Иоганна Себастьяна Баха, соната для органа № 3 ля-минор Op. 23 немецкого композитора-романтика XIX века Августа Готфрида. Завершится программа тремя частями из органной симфонии для органа № 1 французского органиста и композитора XIX-XX веков Луи Виктора Жюля Вьерна. «Музыка самых органных стран представлена лучшими сочинениями разных жанров и эпох», – отметили в храме.

Посещение концерта возможно по пригласительным за пожертвование. Храм открывается за 45 минут до начала концерта.

Возрастное ограничение 10+.