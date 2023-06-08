Выставку народных костюмов откроют в Изборске к Дню России

11:41, 08 июня 2023, ПАИ

К Дню России в Государственном историко-архитектурном и природном музее-заповеднике «Изборск» откроется новый выставочный проект «Изборский хоровод». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

«Выставка «Изборский хоровод» посвящена многообразию народного костюма, отражающего духовную и материальную культуру русского народа. Народный костюм — это волшебное зеркало, в котором отражается душа народа, его самобытность и многовековые традиции. Костюм является важным связующим звеном между поколениями: праздничные костюмы берегли, передавали по наследству, от матери к дочери», - рассказали в пресс-службе.

Выставочный проект «Изборский хоровод» объединяет музеи, научное сообщество и общественность: Государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник «Изборск», Новгородский государственный объединенный музей-заповедник, Смоленский государственный музей-заповедник, Государственный историко-архитектурный и этнографический музей-заповедник «Кижи», Костромской государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник, музей Лаишевского края имени Г. Р. Державина (Республика Татарстан), Научно-исследовательский музей при Российской академии художеств, Российская Академия живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова, Печорская районная общественная организация «Этнокультурное общество народа сето». Также на выставке будут представлены работы независимых художников, выпускниц Петербургской академии художеств им. И. Е. Репина Юлии Косцовой, Анны Виноградовой, Натальи Милашевич.

Выставка будет работать в Изборске по адресу улица Печорская, 37 ежедневно, с 9 июня по 30 сентября, с 10:00 до 18:00, по субботам — до 20:00.

Билеты можно приобрести на сайте музея-заповедника «Изборск» или в кассе выставочного зала. Выставку можно посетить по «Пушкинской карте».