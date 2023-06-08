В Красногородском районе восстановили уличное освещение после вмешательства прокуратуры

17:39, 08 июня 2023, ПАИ

Уличное освещение в деревне Мыза Красногородского района восстановили после вмешательства прокуратуры. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Установлено, что на улице Набережной в деревне Мыза Красногородского района расположено шесть световых опор, на которых имеются светильники, предназначенные для освещения улицы. Вместе с тем данные световые приборы не функционируют, освещение улицы отсутствует.

В связи с угрозой причинения вреда жизни и здоровью участников дорожного движения районная прокуратура направила в суд административное исковое заявление.

Суд требования прокурора удовлетворил.