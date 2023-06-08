В Красногородском районе восстановили уличное освещение после вмешательства прокуратуры
Уличное освещение в деревне Мыза Красногородского района восстановили после вмешательства прокуратуры. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
Установлено, что на улице Набережной в деревне Мыза Красногородского района расположено шесть световых опор, на которых имеются светильники, предназначенные для освещения улицы. Вместе с тем данные световые приборы не функционируют, освещение улицы отсутствует.
В связи с угрозой причинения вреда жизни и здоровью участников дорожного движения районная прокуратура направила в суд административное исковое заявление.
Суд требования прокурора удовлетворил.
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08 июня 2023
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