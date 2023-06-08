Вопросы социальной защиты детей обсуждают в медиацентре ПАИ

15:50, 08 июня 2023, ПАИ

Пресс-конференция, посвящённая вопросам социальной защиты детей Псковской области, проходит в медиацентре ПАИ.

Поговорим о статистике и тематике обращений к уполномоченному по правам ребёнка в Псковской области, о мерах социальной поддержки семей с детьми, многодетных семей, семей мобилизованных псковичей, детей-инвалидов с детским омбудсменом Наталией Соколовой и управляющим отделением Социального фонда России по Псковской области Натальей Мельниковой.