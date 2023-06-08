К 1 сентября в великолукской деревне Фотьево сделают тротуар

17:50, 08 июня 2023, ПАИ

К 1 сентября в великолукской деревне Фотьево сделают тротуар. Речь об этом шла на приёме граждан у губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. С заявителями глава региона встретился по поручению президента, к которому жители области обратились со своими вопросами ранее.

Обратившийся попросил обустроить тротуар в деревне Фотьево Великолукского района, которая граничит с Великими Луками. «Это вопрос безопасности людей, сейчас они передвигаются по обочине. Три года назад отсутствие тротуара стало причиной страшной аварии, в которой погибли двое детей. Он нам просто необходим, чтобы подобная трагедия не повторилась», — отметил заявитель.

Вопрос уже решается, заверил мужчину Михаил Ведерников. До 1 июля по муниципальному контракту будут завершены работы по устройству тротуара и освещения на улице Новосокольнической в Великих Луках до границы с Великолукским районом. Также в этом году в первоочередном порядке начнутся работы по обустройству пешеходной зоны и освещения вдоль деревни Фотьево. Проект планируется завершить до 1 сентября 2024 года. В целом работы по обустройству тротуаров и освещения на участках автомобильной дороги Великие Луки – Новосокольники будут проведены в ближайшие три года.

Ещё один решенный вопрос касается благоустройства воинского захоронения в селе Ляды Плюсского района — объекта культурного наследия регионального значения. Он включён в федеральную целевую программу «Увековечение памяти погибших при защите Отечества». За счёт средств программы в этом году проведут работы по расчистке территории памятника, озеленению, уложат брусчатку и заменят ограждение, обновят мемориальные плиты и постамент. На сэкономленные средства планируется смонтировать уличное освещение. К работам подрядчик приступит в ближайшее время.